Es ist 2017: Der Hype um die Project Scorpio kann jetzt also offiziell beginnen!

Wir hätten da Xbox Games Marketing-Mann Aaron Greenberg, Microsoft Studios Community Manager Josh Stein und Xbox Boss Phil Spencer, die allesamt schon fleißig über Project Scorpio twittern. Die High-End-Konsole soll übrigens erst Ende 2017 auf den Markt kommen.

It is 2017, the year of PROJECT SCORPIO, are you ready for the beast!? ?????????? pic.twitter.com/25SKDZMXfK — Aaron Greenberg (@aarongreenberg) 1. Januar 2017

"Es ist 2017, das Jahr der PROJECT SCORPIO," schreibt Greenberg. "Seid ihr bereit für das Biest?"



Josh Stein folgte mit diesen Tweets:

"Willkommen im Jahr der Scorpio! Seid ihr schon aufgeregt..."



"Project Scorpio kommt..."



Und zum Abschluss noch Phil Spencer, der etwas gedeckter mit dem Hype umgeht:

@BeastFireTimdog Going to be a good year. Work to do on games, platform, XBL and hardware, fun times. Im waiting to hype until we show games — Phil Spencer (@XboxP3) 1. Januar 2017

"Es wird ein gutes Jahr," so Spencer - und das als Reaktion auf einen aufgeregten Fan. "Es muss noch Arbeit an Spielen, der Plattform, XBL und Hardware getan werden, das macht Spaß. Bevor ich mit dem Hype beginne, warte ich bis wir Spiele zeigen."



Danke Mr. Spencer.