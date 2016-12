Bei Microsoft versucht man die Dinge frisch zu halten, vor allem durch euer Feedback.





Wenn man als Unternehmen altbacken wird und nicht mehr weiß mit was man seine Verbraucher überraschen soll, bemerken das auch die User und können jeden Schritt vorhersagen.



Wie macht es denn Microsoft mit der Freshness? Schließlich beschäftigt man schon seit einiger Zeit dieselben Leute?



"Wir bringen ziemlich regelmäßig neue Leute in unser Führungsteam," so Shannon Loftis von den Microsoft Game Studios gegenüber GamesRadar.



"Zum Beispiel Dave McCarthy, der erst vor wenigen Jahren dazu kam und er brachte eine tolle, frische Perspektive mit sich. Wir arbeiteten seit Jahren mit Kudo Tsunoda und er ist einer der kreativsten Leute mit denen ich je zusammenarbeitete."



"Es befinden sich also einige Führungsposition wie ich selbst [im Team], [Leiterin von 343 Industries] Bonnie Ross und [Xbox Boss] Phil Spencer sind auch schon eine lange Zeit dabei, aber ich glaube, wenn du den Verbraucher ins Zentrum aller Dinge setzt, die man macht, ist es nahezu unmöglich altbacken zu werden, da der Kunde auch nicht altbacken wird."



"Die Spieler verändern sich ständig und die Gamer teilten uns mit, dass sie mehr Auswahlmöglichkeiten haben wollen, richtig? Daher machten wir auch unsere Ankündigungen."



"Durch ID@Xbox und mein Publishung-Team können wir uns mit den Spiele-Entwicklern in jedem Spektrum beteiligen, von den ein- oder zwei-Personen Betrieben bis hin zu den großen AAAs."



"Dadurch bleibt alles in Bewegung und es fordert uns wiederholt heraus, zu überdenken, was wir über die Spiele-Entwicklung zu wissen glauben und wovon wir denken, dass es die richtige Richtung für die Zukunft sei."