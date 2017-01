Der Home-Button der Xbox One kann bald mehr als zuvor.

Ein erstes Bild vom neuen Guide seht ihr hier:







Das nächste große Update für Windows 10 heißt Creators Update und bringt auch Xbox One-Usern einige Anpassungen ein.



Der Home-Button auf dem Controller zeigt euch den Guide mit einem Knopfdruck an und wird dabei wie schon vorher auf der linken Seite angeheftet. Der Guide selbst erhält zudem mehr Features, die auf den Funktionen basieren, welche die User am meisten nutzen.



Game Clips könnt ihr von nun an direkt vom Guide aus starten und die Länge einstellen; und eure alten Clips dürfen ebenfalls direkt vom Guide aus betrachtet werden.



Daneben wurde auch das Achievement-Tracking, GamerScore, Leaderboard und Cortanas Design aktualisiert. Neue Steuerungsmöglichkeiten für Hintergrund-Musik kommen ebenfalls hinzu, um die Nutzung zu vereinfachen.



Windows 10-Nutzer erhalten mit dem Update einen sogenannten Game Modus, um die Performance von Spielen zu verbessern.



Das Update wird in Kürze bei den Xbox Insidern eintreffen und danach dann für alle verfügbar gemacht.