Mit dem Creators Update erhält Windows 10 den sogenannten Game Modus.

Microsoft hat dazu jetzt ein kurzes Video erstellt, um uns zu erklären, was jener Modus eigentlich bringt:

In dem Clip seht ihr eine Demo, in der die Funktionen des Game Modus aktiviert sind. Zudem erzählt man euch, dass der Modus eine Steigerung des Framerate-Höchstwerts sowie der durchschnittlich erreichten Bildrate erzielen soll. Der Game Modus priorisiert GPU- und CPU-Ressourcen und ordnet dem Spiel so viel wie möglich davon zu. Einige Spiele werden den Game Modus direkt anwenden, während andere nicht von Anbeginn damit laufen werden.



Der Game Modus sollte letztlich sowohl mit Win32- als auch UWP-Spielen funktionieren.