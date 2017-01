Nach rund eineinhalb Jahren - auf der Gamescom 2015 wurde Cities für Xbox One angekündigt - wird sich das Game endlich auf der Microsoft-Konsole präsentieren.

Auf der GDC 2017, die am 27. Februar startet, wird es der Presse erlaubt, Cities Skylines auf Xbox One mal näher zu betrachten.



Damit sollte die Veröffentlichung des Spiels auf Xbox One auch nicht mehr in allzu ferner Zukunft liegen.