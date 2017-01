Seit gestern können Insider das neue Xbox One-Update herunterladen - und deutliche Performance-Verbesserungen genießen.

Wie ihr in dem Vergleichsvideo oben sehen könnt, erlaubt es das neueste Update wesentlich geschmeidiger mit eurer Xbox One umzugehen als zuvor. Das Multitasking der Konsole ist ganz offensichtlich vereinfacht und optimiert worden.



