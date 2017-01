Nachdem Phil Spencer bekannt gab, dass er gerade sein erstes Scorpio-Spiel gezockt hat, meldete sich ein Entwickler zu Wort.

Und zwar ist es Thomas Mahler, der uns das ausgezeichnete Ori and the Blind Forest einbrachte. Er schrieb bei NeoGAF folgendes als jemand nachfragte, ob Scorpio eine Art PS4 Pro von Microsoft oder doch etwas ganz neues sei:







"Alle Konsolen sind heute x86 PCs und die Architektur bleibt dieselbe, daher konnte Sony die PS4 so schnell anpassen und eine stärkere Version davon herausbringen.



"Scorpio ist eine Next-Gen-Maschine mit dem zusätzlichen Vorteil, dass all eure alten Spiele damit kompatibel sein werden. Ab sofort werdet ihr, ähnlich wie bei PCs, nicht mehr eure gesamte Bibliothek aufgeben müssen, wenn ihr ein Next-Generation-System kauft.



Ich schätze, da NeoGAF verwirrt ist, dass Microsoft es doch noch etwas klarer darstellen muss, damit jeder versteht, dass Scorpio nicht einfach nur ein halbherziges Upgrade (was die PS4 Pro in gewisser Weise ist...), sondern eine voll entwickelte Next-Gen-Maschine ist, die einfach mit eurer aktuellen Bibliothek abwärtskompatibel ist."