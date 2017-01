Thomas Mahler, einer der Entwickler von Ori and the Blind Forest, äußerte sich kürzlich zur Project Scorpio.





Dabei erklärte er die kommende Konsole von Microsoft zu einer echten Next-Gen-Maschine und bezeichnete die PS4 Pro als halbherziges Upgrade. Mahler ergänzte seine Aussagen nun allerdings noch mal:



"Es ist ziemlich klar, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln - hier ist meine Prognose: Wenn Sony seine PS5 ankündigt (was wahrscheinlich nach dem Erscheinen der Scorpio geschehen wird), werdet ihr zu Hören bekommen, dass sie ebenfalls mit der gesamten PS4-Bibliothek kompatibel sein wird (da es - wie die PS4Pro - ein weiteres Hardware-Upgrade basierend auf derselben Architektur sein wird)."



"Ihr werdet Spiele-Ankündigungen sehen, die nicht nur exklusiv für die PS5 sein werden, da es einfach nur den Entwicklern schadet. Eine neue Konsole kommt heraus und wir wechseln von einer Hardware-Plattform mit 50 Millionen installierten Einheiten zu, sagen wir 5."



"Also erreiche ich automatisch ein wesentlich KLEINERES Publikum. Also werden jede Menge Spiele 'aufwärtskompatibel' sein - ob Sony das erzwingen wird oder nicht, wird an Sony liegen."



"Gibt es irgendein Next-Gen-Spiel da draußen, das rein im Bezug auf das Gameplay nicht auch auf einer Last-Gen-Konsole hätte gemacht werden können? Es fällt mir schwer überhaupt auf eins zu kommen. Entwickler werden Konsolen einfach wie PCs behandeln müssen, mit mehreren Hardware-Konfigurationen, an die sie ihre Spiele anpassen müssen."



"Diese Unterscheidung zwischen 'Cross-Gen-Spielen' oder 'das sind ANDERE Spiele, denn die wurden für verschiedene Boxen ausgeliefert' zu machen, ist einfach wirklich geschwindelt. Hättet ihr es nicht vorgezogen Titanfall EINMAL zu kaufen und dann die Möglichkeit zu haben, es auf eurer 360, eurem PC, eurer Xbox One zu spielen - anstatt eine separate Version kaufen zu müssen?"



"GENAU das ist es, was Microsoft hier macht. Ihr kauft ein Spiel für die Xbox-Plattform, was bedeutet, dass ihr es auf jeder Microsoft-Plattform spielen könnt."



Mahler entschuldigte sich anschließend noch für seine Äußerungen zur PS4 Pro, "Das ist bereits das zweite Mal, dass ich an einer Diskussion bei GAF teilgenommen habe, nur um zu erleben, dass ein von mir als harmloser Kommentar angedachtes Statement (ja, eine Plattform als halbherzig zu bezeichnen, war nicht gerade die netteste Art, um Dinge darzulegen, das weiß ich. Englisch ist nicht meine Muttersprache und manchmal können meine Formulierungen etwas derb rüberkommen) zurückfeuert, nachdem die Presse es aufgegriffen hat. Ich bin nur ein Entwickler, der Spiele liebt und an diesen leidenschaftlichen Diskussionen teilnimmt,".



"Es tut mir Leid, wenn ich jemanden damit angegriffen habe, das war nicht meine Absicht!"