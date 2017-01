Phil Spencer bestätigte erneut, dass man für Phantom Dust schon einen ungefähren Release-Zeitraum geplant hat.

Zuletzt schrieb der Xbox Boss, dass man Phantom Dust gerne noch vor der E3 2017 herausbringen würde - und gestern tippte er folgendes bei Twitter:

@HollowSchematic Should ship before E3. — Phil Spencer (@XboxP3) 29. Januar 2017

"[Phantom Dust] sollte vor der E3 ausgeliefert werden."



Also es steht wohl fest, dass es irgendwann in den nächsten fünf Monaten so weit sein wird.