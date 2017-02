Der Xbox Boss freut sich schon darauf, auf der E3 über Project Scorpio zu sprechen.

Und warum hat man der Xbox eigentlich mit seiner Sonntag-Konferenz gleich einen ganz eigenen E3-Tag spendiert, statt sich wie üblich mit all den anderen den Eröffnungstag zu teilen?

@wrath93 I'm confident in what we'll show. Going later in the day on Sunday will be a nice change, sorry Europe viewers for the late hour. — Phil Spencer (@XboxP3) 16. Februar 2017

"Ich bin überzeugt von dem was wir zeigen. Am späten Sonntag zu beginnen, ist eine nette Abwechslung. Sorry an die europäischen Zuschauer für die späte Zeit."



Spencer wurde auch gefragt, ob eigentlich noch mehr PC-Spiele wie Cities: Skyline und Path of Exile für Xbox One erscheinen werden:

@BeastFireTimdog I do (Astroneer, Fallout Shelter, Ark etc) The easier we make it for devs to target Win + Xbox == more opportunity for them — Phil Spencer (@XboxP3) 16. Februar 2017

"Ich [glaube daran] (Astroneer, Fallout Shelter, ARK etc.). Je einfacher wir es für Entwickler machen es für Win + Xbox zu machen == mehr Möglichkeiten für sie."