Hier nochmal zum Nachlesen:

Spencer schreibt hier, "Marketingausgaben zu betreiben, sodass eine andere Konsolen-Basis einen bestimmten Inhalt nicht spielen kann, fühlt sich nicht wie Wachstum an,".



Allerdings ließ es sich ein Twitter-User nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass auch einst zu Xbox 360-Zeiten exklusive Marketing-Deals - beispielsweise mit Call of Duty - gefördert wurden. Spencer erklärte daraufhin jedoch:

@bxrocboy People getting worked up on this, Never said Xbox has never done this, not calling out others, just not practice I like, that's it