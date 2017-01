"Werden wir die Scopio noch vor der E3 zu sehen bekommen?" fragte ein User, woraufhin Xbox Boss Phil Spencer antwortete:

@Sn4kee @BeastFireTimdog Honestly not sure yet but I know people want this.

"Um ehrlich zu sein bin ich jetzt noch nicht sicher, aber ich weiß, dass die Leute das möchten."



Und wenn wir schon mal dabei sind, kann Herr Spencer uns auch gleich noch verraten wie es mit der Scorpio eigentlich läuft:

@BeastFireTimdog Absolutely, great that our 1st party teams are getting engines up and tuned, great progress across studios, platform and hw