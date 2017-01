Call of Duty: Black Ops II gehört zu den meistgewünschten Titeln für die Xbox One Abwärtskompatibilität. Und das geht auch nicht an Microsofts Xbox Boss Phil Spencer vorbei. Ganz im Gegenteil, auch er möchte das Spiel in dem Programm sehen:

@bringbo2back_ @BlackOpsXboxOne Please don't take my lack of response on BO2 as a lack of caring, I really want to see this come to BC.