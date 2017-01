Wie sagt man so schön: Nach der E3 ist vor der E3!

Und es ist auch nicht wirklich eine große Meldung... aber es ist eine!

159 days until E3 2017 ???? — / Larry Hryb / (@majornelson) 4. Januar 2017

"Noch 159 Tage bis zur E3 2017," schrieb der Herr am 4. Januar. Abzüglich der seither vergangenen Tage müssten wir nun einen Countdown-Zähler von 153 Tagen auf unseren eigens erstellten Countdown-Webseiten vorfinden.



Auf der E3 2017 werden wir mehr zur Project Scorpio erfahren. Was sie kann, wer sie braucht und was sie kostet.