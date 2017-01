DigitalFoundry waren es, die uns die Details zur Project Scorpio einbrachten. Man sammelte die Infos, die aus dem Sommer 2016 stammen sollen, von einem Whitepaper aus dem Entwickler-Portal Microsofts.



Demzufolge hat die Xbox Scorpio keine ESRAM, doch wie DigitalFoundry feststellt, werden Entwickler zusätzliche Arbeit aufbringen müssen, damit ihre Spiele auch auf der Xbox One mit ESRAM laufen werden. Es soll ja schließlich keine Project Scorpio-exklusiven Spiele geben.



Die GPU besaß zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Whitepapers eine Rechenleistung von 6 Teraflops und die vierfache Menge L2 Cache, zudem besitzt das Gerät acht CPU-Kerne und 320GB Datentransfermenge. Auch Sparse Rendering wird erwähnt, was man mit dem Checkerboard-Rendering der PS4 Pro vergleichen kann.



Da diese Infos allesamt aus dem Sommer des vergangenen Jahres stammen, sollen sie auch schon dementsprechend veraltet sein, wie Senior Editor Jes Corden auf Twitter mitteilt:

I also saw Scorpio documents dated around E3 2016, things have changed.