Seit wenigen Tagen ist GTA IV über die Abwärtskompatibilität auf der Xbox One spielbar, was nicht nur die User, sondern auch Tech-Analysten erfreute.

Während erstgenannte das besonders toll finden, weil man jetzt endlich wieder GTA IV auf seiner aktuellsten Konsole zocken kann, sind letztgenannte glücklich darüber, dass man wieder eine Vergleichsanalyse zwischen dem Original auf Xbox 360 und der abwärtskompatiblen Xbox One-Fassung durchführen kann:

In DigitalFoundrys Tech-Analyse zu GTA IV erfahren wir, dass der Rockstar-Titel auf der Xbox One schneller läuft als auf der Xbox 360. Teilweise werden bis zu 5FPS höhere Werte auf der Xbox One erreicht, wie DigitalFoundry schreibt.



Allerdings fühlte sich die Xbox One-Version zum Testzeitpunkt ruckeliger und instabiler an als die 360-Fassung. Mittlerweile ist aber schon ein 450MB großes Update erschienen, das Berichten zufolge dafür sorgt, dass GTA IV geschmeidiger läuft. Zudem sind fehlende Beleuchtungen und Sounds gefixt worden und somit wieder seh- und hörbar.