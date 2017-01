Zumindest hat Microsoft Major Nelson die Beschwerden der User bemerkt und die Nachricht weitergeleitet.





Denn Ghost of a Tale wurde schon vor etwas längerer Zeit für Xbox One angekündigt und erschien bereits vor einigen Monaten via Early Access bei Steam. Und tatsächlich gibt es auch schon eine funktionstüchtige Xbox One-Fassung, die in 720p und 30FPS läuft - aber warum finden wir das Spiel immer noch nicht auf dem Xbox Marktplatz?



Wie der Entwickler selbst schreibt, hat man diese Version in der Tat schon bei Microsoft eingereicht, um es für die Game Preview zu veröffentlichen, allerdings haben sich die Redmonder seither nicht mehr zurückgemeldet.



"Da dies völlig außerhalb unserer Kontrolle liegt, werden wir uns weiter auf die PC-Version konzentrieren!" heißt es vom Entwickler.



Bei Reddit wurde dieses Thema von Major Nelson bemerkt, woraufhin der antwortete, "Nachricht erhalten. Ich werde euer Interesse an die richtigen Leute weiterleiten,".



Also, vielleicht dauert es jetzt ja gar nicht mehr so lange bis das Spiel für Xbox One erscheint.