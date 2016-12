Phil Spencer, der alte Twitterbursche, hat sich mal wieder zu interessanten Aussagen hinreißen lassen.

Ein Twitter-User beschwerte sich bei Mr. Spencer, warum es so wenige Sequels zu neuen Xbox One-Marken gibt, woraufhin der Xbox Boss antwortete:

@JezCorden Sales are part, IP has to have room to expand and team to expand. I'm always learning, sometimes painful, sometimes with a smile. — Phil Spencer (@XboxP3) 20. Dezember 2016

@JezCorden It's the same with TV shows or movies. But we've also all seen sequels that did as much harm as good. Balance is really tough. — Phil Spencer (@XboxP3) 20. Dezember 2016

"Verkäufe sind Teil davon," so Spencer auf die Frage eines Users, ob wir je Sequels zu neuen Microsoft Studios-Marken erhalten werden, mit Verweis auf Ryse. "Die Marke muss Raum bekommen, um sich zu entfalten und das Team ebenfalls. Ich lerne immer dazu, manchmal ist es schmerzhaft, manchmal bringt es mich zum lächeln."



"Es ist bei TV-Shows oder Filmen dasselbe," erklärte Spencer weiter. Dieses mal bezogen auf einen User, der sich fragte, ob man überhaupt in die Charaktere von Scalebound investieren sollte, wenn sie sowieso nie in einem Sequel zu sehen sein werden. "Wir haben alle schon Sequels gesehen, die genauso viel Schaden wie Gutes anrichteten. Die Balance ist ziemlich schwierig."