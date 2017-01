Dabei verriet Spencer, dass man plant Phantom Dust noch vor der E3 2017 an die Spieler herauszugeben - es ist durchaus möglich, dass damit auch erstmal nur eine Beta gemeint ist:

@Sasoridannasan @shannonloftis owns the date, we'd like to have you playing before E3 this year.

"Shannon Loftis hat den Termin in der Hand, wir hätten gerne, dass ihr es schon vor der E3 dieses Jahr spielt."



Spencer wurde auch gefragt, ob MechAssault ein Comeback machen könnte, was er ebenfalls positiv beantwortete:

@Lotus_Lila The Mech world is just too rich to not come back to gaming at some point imo.