Unter anderem ging es um die Project Scorpio:

@KeenS805 I'm very confident in the way Scorpio will run existing XB1 games.

Ein User fragte, ob Scorpio einen ähnlichen Boost-Modus wie die PS4 Pro erhalten wird, sodass alte Xbox One-Spiele möglicherweise etwas besser laufen. Daraufhin schrieb Spencer, "Ich bin ziemlich zuversichtlich wie auf der Scorpio bereits erschienene Xbox One-Spiele laufen,".



Na, das nennt man dann wohl eine schwammige Aussage. Vermutlich liegt das daran, dass man erst auf der E3 2017 alles zur Scorpio bekannt geben möchte, was man bereithält. Und darauf freut sich Spencer schon total:

@ShayneCollins38 I'm eager to show what we have as well. Should be a fun year.