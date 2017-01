Das nächste Update für die Xbox One steht in den Startlöchern - wie immer werden zuerst die Insider bedient.

Das Creators Update für die Xbox One bietet einen optimierten, schnelleren Guide über den Home-Button mit neuer Startseite und den meistgenutzten Apps, neue Funktionen für Cortana (wie Wecker) sowie eine Vereinfachung und optische Verbesserung von Xbox One System Updates.



Daneben wird die Xbox One zugänglicher und erhält das Copilot-Feature, Verbesserungen am Magnifier und Narrator plus weitere Steuerungs- und Audio-Optionen.



"Nehmt zum Beispiel unser neues Copilot-Feature, welches ermöglicht zwei Controller so einzusetzen als seien sie nur einer. Das wird dazu beitragen, die Xbox One einladender für neue Spieler zu machen, die Hilfe benötigen; spaßiger zu machen, indem man kooperative Steuerung für jedes Spiel erlaubt; und es einfacher für Spieler zu machen, die ganz besondere Konfigurationen zum Spielen benötigen - ob das mit getrennten Händen, Hand und Kinn, Hand und Fuß etc. ist."