Rückgänge bei den Verkäufen sind nichts ungewöhnliches, wenn eine Konsole schon länger auf dem Markt verfügbar ist.





So auch bei der Xbox One: Im Quartal, das am 31. Dezember 2016 endete, waren die Verkaufszahlen der Konsole niedriger als in derselben Periode 2015.



Trotz der Einführung der Xbox One S und Preissenkungen vermeldet Microsoft einen "Rückgang im Volumen der verkauften Konsolen,". Durch "niedrigere Preise der verkauften Konsolen," ging der Umsatz im Konsolen-Hardware-Geschäft um 22% zurück.



Die Konsolen-Plattform gedeiht hingegen in Sachen Aktivität weiter: Xbox Live Active User haben in dem besagten Quartal 55 Millionen erreicht, was einen neuen Rekord darstellt.



Xbox Software und Services stiegen um 18%, was an gesteigerten Xbox Live-Transaktionen und erhöhten Umsätzen pro Transaktionen liegt.



Mit dem allgemeinen Rückgang der Hardware-Umsätze erlebt Microsoft beim Gaming-Umsatz im Jahresvergleich 3% allerdings weniger Einkommen.