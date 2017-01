Yooka-Laylee könnt ihr nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam mit Freunden zocken.

In Yooka-Laylee wird es einem weiteren Spieler in der Hauptstory erlaubt sein, die Kontrolle des Bee Teams zu übernehmen, während der erste Spieler Yooka und Laylee steuert.



Dabei kann der zweite Spieler Schmetterlinge und Federn sammeln sowie Fallen entschärfen.



Daneben gibt es auch acht Arcade-Modi, die alleine oder im lokalen Koop mit bis zu vier Spielern gezockt werden können. Alle Modi sind in Rextros Arcade zu finden und unterstützen Leaderboards.



Unter diesen Arcade-Modi befindet sich ein Racing Game namens Kratos Karting, ein Arena-Brawler namens Glaciators, ein Capture-the-Flag-Modus namens Blag the Flag, ein Shoot-em-Up namens Gun-let Run und Plattforming-Herausforderungen in Jobstacle Course und Hurdle Hijinx.