Wie bei jeder Goldmeldung können wir ab sofort beruhigt schlafen, schließlich steht dem Spiele-Release jetzt nichts mehr im Wege.

Playtonic Games gaben die Meldung über ihren Blog bekannt.







Goldstatus für Yooka-Laylee bedeutet, dass die Entwicklungen an dem Spiel abgeschlossen und die nächsten Schritte nur noch sind, das Spiel zu vermarkten und auszuliefern.



"Wir hätten diesen Moment ohne die unglaubliche Unterstützung unserer Backer, Fans, Familie und Freunde in der Spiele-Industrie nicht erreichen können. Danke nochmal für eure unerschütterliche Begeisterung für unser Studio."



Yooka-Laylee wird am 11. April für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen.